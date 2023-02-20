Çamyuva kapalı pazar yerinde sona doğru

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Her mahalleye bir kapalı pazar yeri” projesi çerçevesinde yapımında sona gelinen Çamyuva kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin de eşlik etti. Kuzdere ve Arslanbucak mahallerine yapılan modern kapalı pazar yerlerinden sonra Çamyuva Mahallesi’nde de yapımına başlanılan ve sona gelinen pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Topaloğlu, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın’dan bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak pazar yerini halkın kullanımına kazandıracaklarını belirten Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Her mahalleye bir pazar yeri projesi çerçevesinde daha önce Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerimizde kapalı pazar yerlerimizi tamamlamıştık. Şimdi de Çamyuva mahallemizdeki 143 ada 1 parseldeki 2 bin 262 metrekarelik bir alanda 5 sabit dükkanın da yer alacağı pazar yerimizi yapıyoruz. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Çamyuva pazar yerimizde 116 pazar esnafı tezgah açabilecek. Vatandaşımız da artık yağmur ve çamurdan kurtularak rahatlıkla alışverişini yapabilecek. Kemer için üretmeye devam edeceğiz” dedi.