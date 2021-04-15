Camiler dezenfekte edildi

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının ilk Cuma namazı öncesinde 55 mahallede 152 caminin genel temizliğiyle birlikte dezenfektesini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, 13 Nisan’da başlayan Ramazan ayının ilk Cuma namazı öncesi 55 mahalledeki 152 caminin tuvaletleri ve şadırvanlarıyla birlikte genel temizliğini gerçekleştirdi, dezenfeksiyon çalışması yaptı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi döneminde ortak kullanılan alanlarının temizliği ve dezenfeksiyonunun büyük önem taşıdığını belirterek, ibadethaneler için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki ekip oluşturduklarını ifade etti. Ekiplerin düzenli bir şekilde camilerin genel temizliğini sürdürdüğünü belirten Başkan Uysal, “Amacımız, Ramazan ayında komşularımızın ibadetlerini sağlık açısından en güvenilir şekilde yapmalarını sağlamak” dedi.