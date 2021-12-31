Cam Piramit’te yeni yıl coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te düzenlemiş olduğu ‘Hep Birlikte Yeni Yıla’ etkinliği sürüyor. Çekilişler, gösteriler ve yılbaşı pazarıyla büyük ilgi gören etkinlik Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın gösterileriyle vatandaşlar, yılbaşı coşkusu yaşıyor.

Cam Piramit’te düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hep Birlikte Yeni Yıla’ etkinliğine gelen vatandaşlar aileleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor. Etkinliğin en ilgi çeken alanlarından biri de yılbaşı temalı fotoğraf alanları oluyor. Vatandaşlar bu alanda bol bol fotoğraf çekiyor.

“Ödüllü yarışmalar düzenleniyor”

Yılbaşı aksesuarları, çocuklar için çeşitli oyuncaklar, takılar ve yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı etkinlikte vatandaşlar alışverişlerini yaparken bir yandan da düzenlenen gösteriler ve yarışmalarda eğlenceli anlar geçiriyor. İp atlamadan, tombalaya ödüllü yarışmalarda renkli görüntüler yaşanıyor. Cam Piramit’te düzenlenen etkinlik 2 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlik alanı 11.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.