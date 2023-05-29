Çalış Tepesi’ne Türk bayrağı asıldı

Kemer’in en önemli yürüyüş rotaları arasında yer alan Çalış Tepesi’nde fırtınada yıkılan bayrak direği yenisiyle değiştirilerek göndere Türk bayrağı çekildi.

Kış aylarında yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan 32 metre yüksekliğindeki bayrak direği, yenisiyle değiştirilerek göndere Türk bayrağı çekildi.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla yıkılan bayrak direğini yerinden kaldırarak yerine 32 metrelik yeni bayrak direğini dikti. Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de göndere Türk bayrağını çekti.

Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) üyelerinin de destek verdiği çalışmalar sonrasında Türk bayrağı belediye ekipleri tarafından drone ile de görüntülendi.

Çalış Tepesi yolunda çalışma

Kış aylarında yağış nedeniyle bozulan ve tahrip olan Çalış Tepesi yolu, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzeltildi. Kemer Belediyesi’ne ait arazözlerle yapılan yol düzeltme çalışmalarını Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın da yakından takip etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kış aylarında yaşanan şiddetli fırtınada yıkılan bayrak direğini yenisiyle değiştirdik. Uzun ve titiz bir çalışma sonrasında şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan bayrağımızı göndere çektik. Bayrağımız, Kemerimizin hemen hemen her noktasından görülebiliyor. Çalış Tepesi yolunda da bozulan yerlerde düzenleme çalışmaları yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.