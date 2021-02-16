Büyükşehir’in mobil uygulaması yayında

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Antalya mobil” uygulaması yayına girdi. “Antalya Mobil” isimli uygulamayı cep telefonlarına indiren kullanıcılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinin yanı sıra kendilerine en yakın nöbetçi eczane, taksi durağı gibi bilgilere ulaşabiliyor. Uygulamada yer alan şehir rehberi ile de 20 bin noktaya ulaşabilme imkanı sunuluyor.

Covid-19 pandemi nedeniyle vatandaşların evden çıkmadan belediye ile ilgili işlemlerini internet üzerinden yapabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Antalya Mobil” uygulamasını hayata geçirdi. Teknolojik altyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulaması ile vatandaşlar hizmetlere daha kolay erişim sağlayabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal mobil uygulaması app store ve google play store´dan ve https://antalya.bel.tr/mobiluygulama linkinden indirilebiliyor.

“Antalya Mobil” adı ile yayınlanan uygulamayı ücretsiz olarak indiren vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan haber ve duyuruları görebildiği gibi, borç sorgulama, borç ödeme, satın alma takibi gibi işlemleri de yapabiliyor. Uygulama içeriğinde ayrıca, şikayet, öneri ve taleplerin de fotoğraf, video ve ses kaydı eklenerek belediyeye iletilmesine imkan sağlanıyor. Vatandaşlar başvurularının takibini de uygulamadan yapabiliyor.

Şehir ve gezi rehberi var

Mobil uygulamada yer alan şehir rehberinde ise akaryakıt istasyonları, alışveriş merkezleri, cami, cemevi, dinlenme tesisleri, emniyet birimleri, hastaneler, otoparklar, tramvay istasyonları, sinema, müze ve plaj gibi 11 bin 272 farklı yerin adres ve yol tarifleri yer alıyor. Uygulamadaki gezi rehberinde ise Antalya’da yer alan şelale, mağara, müze, park, antik kent, kanyon ve tarihi yerler fotoğrafları ve açıklayıcı bilgileri ile yer alıyor.