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Büyükşehirin Mobil Halk Et Satış Mağazası 11 Ocak’ta yollara düşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Halk Et Satış Mağazası, 11 Ocak Pazartesi Kemer ilçesinden yola çıkıyor. Bir gün arayla, Elmalı, Korkuteli, Demre ve Kumluca ilçelerine giderek, vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünleri ile buluşturacak, Mobil Halk Et Tır’ında mağazalarda yer alan ürünlerin hepsi olacak.

ANTALYA 04.01.2021, 14:09
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Büyükşehirin Mobil Halk Et Satış Mağazası 11 Ocak’ta yollara düşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Halk Et Satış Mağazası, 11 Ocak Pazartesi Kemer ilçesinden yola çıkıyor. Bir gün arayla, Elmalı, Korkuteli, Demre ve Kumluca ilçelerine giderek, vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünleri ile buluşturacak, Mobil Halk Et Tır’ında mağazalarda yer alan ürünlerin hepsi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Et Satış Mağazaları 11 Ocak itibari Mobil Halk Et Tırı ile kırsal alanlara ulaşacak.

Başkan Böcek’in ilk olarak Kepez ilçesinde hizmete sunduğu ANET Halk Et Satış Mağazası, Manavgat, Alanya ve Serik’te de şubeler açtı. Projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET, diğer ilçelerdeki vatandaşları da vakit kaybetmeksizin sağlıklı ve uygun fiyatlı et ürünleri ile buluşturmak için bir tırı Mobil Halk Et Mağazası’na dönüştürdü. Özel olarak tasarlanan ANET Halk Et Mobil Satış Mağazası 11 Ocak’ta Kemer ilçesinden başlayarak Elmalı, Korkuteli, Demre ve Kumluca İlçelerinde güvenilir, sağlıklı ve kaliteli et ürünlerini vatandaşların ayağına götürecek.

Pandemi önlemleri kapsamında hafta içi 5 gün 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek Halk Et Mobil Satış Tırı, 11 Ocak günü Kemer ilçesi Pazartesi Pazarı Karşısı Turizm Uygulama Oteli yanına park edecek. Ardından Salı günü Elmalı Belediye Meydanı’nda, Çarşamba günü Korkuteli Merkez Çayırlı Cami önünde, Perşembe günü Demre Pazaryeri yanında bulunan meydanda ve Cuma günü Kumluca Cuma Pazar yeri altı Ahmet Yesevi Parkı içinde vatandaşlarla buluşacak.

Uzman kasap ve bir yardımcı personelin yer aldığı ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası içerisinde yönetmeliklere uygun şekilde soğuk odası, satış ünitesi, jeneratör, temiz ve atık su depoları yer alıyor. Sabit mağazalarının tüm konforunu içinde barındırıyor. İlk etapta 1 adet Mobil Satış Mağazası ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, halkın memnuniyetine göre mobil satış mağazalarını çoğaltacak.
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