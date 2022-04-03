Büyükşehir’in geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı’nda başladı. Antalyalıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Ramazan nostaljisi yaşandı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı. Antalyalıların Ramazan etkinliklerinin adresi her zamanki gibi Karaalioğlu Parkı oldu. Vatandaşlar, iftar sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan çarşısı ve etkinlik alanında buluştu. Ramazan etkinliklerinin ilk gününde gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okunurken, İlahiler ve Tasavvuf Müziği Topluluğu Konseri gerçekleştirildi. Antalyalılar, Ramazan çarşısını gezerek, stantlardan alışveriş yaptı.

“Hemşehri geceleri”

Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 20.45’te Karagöz-Hacivat gösterisi ile başlayacak. Ramazan Ayı boyunca hemşehri geceleri ve konserler düzenlenecek. Burdurlular, Karslılar, Ispartalılar, Erzurumlular, Diyarbakırlılar, Kırşehirliler, Konyalılar, Elazığlılar, Giritliler, Sivaslılar, Karadenizliler, Antalyalılar, Çanakkaleliler ve Urfalılar Gecesinde o yöresel türkü ve halk oyunları ile keyifli anlar yaşanacak.

“Sakiler ve Göksel konserleri”

7 Nisan Perşembe Çiğdem Gürdal, 9 Nisan Cumartesi Ece Mumay, 16 Nisan Cumartesi Elif Kaya, 22 Nisan Cuma Sakiler, 30 Nisan Cumartesi Göksel konseri düzenlenecek. 27 Nisan Çarşamba gecesi ise Kadir Gecesi Özel programı yer alacak.