Büyükşehir’in bayram neşesi mobil konserleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayram Neşesi Mobil Konserleri ile ikinci günde de Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde vatandaşlara bayram keyfi yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tam kapanma nedeniyle bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla Bayram Neşesi Mobil Konserleri düzenlemeye devam ediyor. Mobil bayram konserlerinin son durağı Muratpaşa ve Kepez ilçeleri oldu.

Rengarenk süslenen mobil etkinlik araçları ve vosvoslar mahalle mahalle dolaşarak, Antalyalılara bayram coşkusu yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) ve yerel sanatçılar, mobil etkinlik araçlarından marşlar ve şarkılar seslendirerek, bayrama renk kattı. Antalyalılar, evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkılara alkışlarla eşlik etti. Konserler, tam kapanma nedeniyle bayramı buruk kutlayan vatandaşlara moral oldu.