Büyükşehir’e Elmalı için GES yetkisi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. 118 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis’te, Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı Salur Mahallesi’ne kurulması planlanan 3 MW’lık güneş enerji santraliyle ilgili encümene ihale yetkisi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplanan mecliste 118 gündem maddesi ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hobifest, Food Fest, Altın Portakal Film Festivali etkinlikleriyle dolu dolu günler geçirdiklerini belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.

“Cumhuriyeti coşkuyla kutlayacağız”

Başkan Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da yine büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’ncu yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda aynı zamanda fener alayı ile birlikte kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı esere sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir kez daha kendisini ve kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bayramımızı şimdiden kutluyorum” dedi.

Elmalı’ya GES kurulacak

Mecliste, Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı İlçesi Salur Mahallesi’ne güneş enerji santrali (GES) kurulmasıyla ilgili encümene yetki verilmesini içeren madde de görüşüldü. Gündem maddesiyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Salur Mahallesi’nde mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 40 bin 603,74 metrekare yüzölçümlü, ekonomik değer anlamında bir getirisi olmayan alana 3 MW’lık GES kurmayı planladıklarını ifade etti. Yap-işlet-devret modeliyle kazandırılması planlanan GES’in cirosundan yıllık yüzde 20’den az olmaması kaydıyla pay elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Özel, “Bu gelirle de yine tarımsal sulamada çiftçilerimizin enerji desteğini karşılamayı hedefliyoruz. İhaleye çıkabilmemiz için encümene yetki almamız gerekiyor. Projelerimiz hazır, üzerinde teknik çalışmalarımızı bitirdik” dedi.

Oy birliğiyle geçti

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelir getirmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin teminine yönelik olmak üzere Güneş Enerji Santrali (GES) yaptırılması, işletilmesi ve süre sonunda Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi koşuluyla ihaleye çıkarılması konusunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesiyle ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.