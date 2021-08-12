Büyükşehirden yangın bölgelerine ilaçlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangın sebebiyle bölgede telef olan hayvanları programlı bir şekilde bertaraf ederken, oluşabilecek salgın hastalıkların yayılmasın önlemeye yönelikte vektörel mücadele yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yangının söndürülmesinin ardından Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde salgın hastalıkları yayan vektörlere yönelik 32 araç ve 163 personel ile mücadele yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Temmuz’da meydana gelen orman yangını sonrası bölgede telef olan besi hayvanları bertaraf etti. Ekipler, doğal ortamdaki tespit edilemeyen veya ulaşılamayan hayvan ölülerinden kaynaklanabilecek salgın hastalıklara neden olan vektörlere yönelik mücadele büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tüm Antalya’da karasinek ve diğer vektörlere yönelik mücadeleyi de fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak aralıksız bir biçimde sürdürüyor.