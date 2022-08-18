Büyükşehirden üniversite öğrencilerine yurt desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, barınma sorunu yaşayan üniversiteli öğrencileri için geçen yıl Kültür Mahallesi’nde hizmete açtığı Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarına ön kayıtların başladığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinin, yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler için geçen sene hizmete sunduğu Kız ve Erkek öğrenci yurtları bu yıl da hizmet vermeye devam edecek. Üniversite tercihini Antalya’dan yana kullanan öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Hoşgeldiniz’ diyen Başkan Muhittin Böcek, “Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarım, yeni evinize, Antalya’mıza hoş geldiniz. Muhittin ağabeyiniz her zaman yanınızda” mesajı verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Mahallesi’nde bulunan 330 kişi kapasiteli Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarına başvurular başladı. 25 Ağustos’a kadar sürecek ön kayıt işlemleri www.antalya.bel.tr web sayfası üzerinden yapılabilecek.

"Yurtlarda yenileme çalışması"

Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için eğitim sezonu öncesi yurtlarda tadilat çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar bünyesinde ekipler öğrenci yurtlarında girişten, banyolara, terastan sosyal alanlara kadar yenileme çalışması gerçekleştiriyor. 330 kişi kapasiteli Kız ve Erkek Yurtları öğrencilere yenilenmiş odaları ve sosyal alanlarıyla hizmet verecek.