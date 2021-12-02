Büyükşehir’den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak için her sabah çorba ikram ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine desteği sürüyor. Öğrencilere barınma, 5 tona kadar ücretsiz su kullanımı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklarını da ihmal etmiyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, soğuk kış günlerine Büyükşehir Belediyesi’nin ikram ettiği çorbayla güne sıcak bir başlangıç yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba dağıtımı yapıyor.

“Sabah 07.30’da başlıyor”

Üniversitesi’nin Meltem ve Kültür kapıları girişindeki stantta gelen öğrenciler kendilerine ikram edilen çorbaları alarak sınıflarına geçiyor. Hafta içi her gün 07.30-09.00 saatleri arasında yapılan hizmet öğrenciler tarafından beğeni ile karşılanıyor.