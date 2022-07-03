Büyükşehir’den üç noktada ücretsiz kurban kesimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda kurban kesim hizmeti alması için 3 ayrı noktada kesim yeri belirledi. Vatandaşlar Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı’nda, Bayramın 1’inci ve 2’nci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci gününde büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Usta kasaplar hizmet verecek

Veteriner hekim kontrolünde usta kasaplar, kurbanlığı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kesim yerleri, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları nedeniyle gün içinde sıklıkla dezenfekte edilecek.

Hayvan yakalama timi

Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için ‘Hayvan Yakalama Timi’ de bayram süresince görev yapacak.