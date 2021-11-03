Büyükşehir’den Türkler Atıksu Arıtma Tesisi’ne bakım onarım yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Türkler’deki Atık Su Arıtma Tesisi’nde kapsamlı tadilat çalışması yürütüyor. Türkler sahilinin sigortası niteliğindeki arıtma tesisine yapılan yatırım sayesinde denizin ve çevre sağlığının korunması sağlanıyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından, Alanya Türkler Atıksu Arıtma Tesisine ait çıkış sularını tahliye eden deniz deşarj hattının eskiyen kısmının onarılmasını, hattın tekrar zarar görmemesi için hattın stabil hale getirilmesini kapsayan “Alanya Türkler Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarj Hattı Tadilatı Yapım İşi” çalışmaları sürüyor.

“Sorunlu kısımlar onarılıyor”

ASAT ekiplerince daha önceden yapılan deniz dalışlarında hattın 50 metrelik kısmında deformasyon tespit edilmişti. Sorunlu kısımdaki boruların temini ve montajı proje kapsamında sürdürülüyor. Gerekli kazı ve dolgu işleri ile birlikte demir donatılı beton batırma ve sabitleme blokları imal ediliyor ve hatlar üzerinde belirlenen yerlere yerleştirilerek montajlanıyor.

“Atık suyun kıyıdan tahliyesi önlendi”

Mevcut durumda hat bağlantıları tamamlanarak atık suyun kıyıdan tahliyesi önlendi ve denizin bin 200 metre açığına boşaltılması sağlandı. Kıyı bandındaki hattın gömülmesi ise 15 gün içerisinde tamamlanacak. Yapılan çalışmalar sayesinde Alanya halkı ve bölgede konaklayan misafirler Türkler sahillerinde gönül rahatlığı ile denize girmeye devam edebilecek.