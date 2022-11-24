Büyükşehir’den petshop ve yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, yerel hayvan koruma görevlisi ve petshop sahiplerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim seminerleri düzenleyecek. Eğitimlere katılmak isteyenlerin 2 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması gerekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesine istinaden “Ev Hayvanı Satışı Yapan Kişilere- Petshop Sahiplerine” yönelik” 09 Aralık 2022 tarihinde, 09.00- 17.00 saatleri arasında ASAT Konferans Salonu’nda “ücretsiz sertifikalı eğitim semineri” düzenleyecek. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2 Aralık 2022 günü saat 17.00’a kadar dilekçe yoluyla başvurabilecek. Başvuru esnasında istenilen evraklar şöyle: “Dilekçe, katılımcıların, hayvan koruma dernekleri ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olduğunu gösteren belge, ikametgah belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi”