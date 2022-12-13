Büyükşehir’den Petshop ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlisi ve pet shop açmak isteyenler için sertifika eğitimi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere ve pet shop açmak isteyenlere yönelik ayrı ayrı eğitim düzenledi. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitimlerde Doğa Koruma ve Milli Parklarda görevli Veteriner Hekim Erol Karacan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Aslı Kılınç ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Habip Özbek tarafından yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen 63 gönüllüye bir günlük eğitim verildi.

63 gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi oldu

Eğitimlerde 5199 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler, ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplendirilmesi ile ilgili genel bilgiler, hayvanların bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması hakkında bilgiler ile hayvan davranışları anlatıldı. Eğitimlere katılan 63 gönüllüye yerel hayvan koruma görevlisi gönüllü kartı verildi.

Pet shop açmak isteyenlere sertifika

Pet shop açmak isteyenler için sertifika eğitiminde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Su Ürünleri Mühendisi Sevilay Ünlüçifçi tarafından akvaryum balıklarının davranışı, ekolojisi, bakımı ve beslenmesi eğitimi, Veteriner Hekim Aslı Kılıç tarafından hayvan bakımı, beslenmesi ve davranışı eğitimi, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Dilek Ak tarafından kanatlı hayvan eğitimi, Veteriner Hekim Faruk Kurnaz tarafından ev hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, Mühendis Fatsa Usta tarafından Cites Sözleşmesi anlatıldı. Eğitimin sonunda 25 katılımcı pet shop sertifikası almaya hak kazandı.