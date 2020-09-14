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Büyükşehirden organik tarım eğitimi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÖŞEMEALTI’NDA ÜRETİCİLERE YÖNELİK ORGANİK TARIM, TOPRAK ANALİZİ VE UNLU BİT İLE BİYOLOJİK MÜCADELE EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

ANTALYA 14.09.2020, 12:20
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Büyükşehirden organik tarım eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı’nda üreticilere yönelik organik tarım, toprak analizi ve unlu bit ile biyolojik mücadele eğitimi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi’ndeki üreticilere organik tarım, toprak analizi ve unlu bit ile biyolojik mücadele başlıklarında eğitim verdi. Büyükşehir’in ziraat mühendisleri, çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda çiftçilere katılım sertifikaları verildi.

Kaş’ta da eğitimler sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta da çiftçi eğitimlerini sürdürüyor. Sütleğen Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan Arıcılık Kursu devam ederken, Kaş Teknik Meslek Lisesi’nde de ise tıbbi ve aromatik bitkiler kursu açıldı. Kurslar sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştiriliyor.

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