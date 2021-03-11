Son Dakika
Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde lokma ikramı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara 2 bin kişilik lokma ikramında bulundu.
ANTALYA 11.03.2021, 13:11
1
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara 2 bin kişilik lokma ikramında bulundu.Özel günlerde vatandaşlara ikramlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili’nde Muratpaşa Cami önünde lokma dağıttı. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aşevi personeli lokma stantlarını Cami önüne kurdu. Hijyen kurallarına uygun şekilde dökülen sıcak lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yaklaşık 2 bin kişiye lokma dağıtıldı.