Büyükşehirden mezarlıklara bakım ve onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akseki ilçesinde mezarlıklar için mahallelerden sıklıkla gelen talepleri değerlendirip çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bakım-onarım-yapım işi çalışmaları çerçevesinde kilit taşı, namazgah ve tel çit çalışması belirlenen program çerçevesinde devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, Korkuteli Garipçe Mezarlığı’nda, ot temizliğinin yanı sıra ağaç budaması yaptı. Ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için mezarlığın genel temizliğini de gerçekleştirdi.

Kemer ilçesi Ketenbelen Mezarlığı’nda ise tel çit çalışması yapıldı. Gelen şikayetler doğrultusunda bazı servis araçlarının ve otobüslerin mezarlık içinde bulunan hayratlarda araçlarını yıkadığının tespit edilmesi üzerine çalışma yapıldı. Mezarlığın etrafını tel çitle çeviren ekipler ayrıca mezarlığın girişine sürgülü demir kapı yaptı.