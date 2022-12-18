Büyükşehir’den mevsimlik tarım işçilerine destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi “Tarımda Mevsimlik İşçilere Destek Projesi” bünyesinde Serik’te mevsimlik işçiler ve ailelerinin daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda kalabilecekleri yeni bir konaklama alanı oluşturulacak.

Pandemi döneminde Serikli üreticilere yaptığı ziyaret sırasında mevsimlik tarım işçilerinin elverişsiz şartlarda barındıklarını gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden Antalya’ya gelen mevsimlik tarım işçileri için elimizden gelen yardımları yapacağız” diyerek belediyenin ekiplerini görevlendirmişti. Yaşam alanları dezenfekte edilen mevsimlik işçiler ve ailelerinin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ekiplerinde yer alan doktorlar tarafından sağlık kontrolleri de yapılmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışma başlattı.

Yaşam standartları iyileştirilecek

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı bünyesinde desteklenen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayıcısı olduğu “Tarımda Mevsimlik İşçilere Destek Projesi” ile Serik ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışanlara ve ailelerine yeni konaklama alanı oluşturularak, ailelerin yaşam standartları iyileştirilecek. Barınma, temel temizlik ve hijyen konusunda olumlu bir çevreye kavuşacak olan mevsimlik işçilere ve ailelerine temel sağlık hizmetleri de sunulacak.

Çocuklar da unutulmayacak

Proje çerçevesinde yaklaşık 100 kişi kapasiteli içerisinde tuvalet ve banyo da bulunan yatakhaneler kurulacak, çevre ve alt yapı düzenlemeleri yapılacak, temiz, içilebilir su ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca kadınlara yönelik anemi taraması, 18 yaş altı çocuklara ağız ve diş bakımı yapılacak. Mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik temel bilişsel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar da gerçekleştirilecek. Çocuklar için bir oyun alanı oluşturulacak, çocuklara sinevizyon gösterileri yapılacak, çocukların yaş gruplarına uygun etkinlik ve atölyeler düzenlenecek.