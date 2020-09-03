Büyükşehir’den Manavgat’ta asfalt seferberliği
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MANAVGAT İLÇESİNE BAĞLI ULUKAPI, SARAÇLI VE KARAVCA MAHALLELERİNİN 20 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNU ASFALTLADI.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı, Saraçlı ve Karavca mahallelerinin 20 kilometrelik grup yolunu asfaltladı.
Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahalle yollarını asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı, Saraçlı ve Karavca mahalleleri grup yolunda genişletme, dolgu ve stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Ardından 20 kilometrelik grup yolu sathi asfaltla kaplandı. Ekiplerin titizlikle yürüttükleri çalışmalarının ardından grup yolu daha konforlu ve güvenli hale geldi.
Öte yandan Manavgat Taşkesiği Mahallesi’nde 1 kilometrelik mezarlık yolunu modernize etti. Çalışmalar dahilinde yolun dar olan kısımları genişletilip, bozulan şarampoller temizlendi. Asfalt alt yapısının sağlam olması için sert dolgu malzemesiyle doldurulup silindirle sıkıştırılan yol sathi asfaltla kaplanarak hizmete açıldı.
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