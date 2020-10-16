banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Mahkeme 30 Ekim'de...
Mahkeme 30 Ekim'de...
Erzurum'da Cağ kebabı fabrikası...
Erzurum'da Cağ kebabı fabrikası...

Büyükşehirden Korkuteli’de tarımsal sulamaya büyük katkı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORKUTELİ’NİN AKPINAR, YEDİÖZLER VE SIĞIRLI MEVKİLERİNDE YÜKSEK DEBİLİ OLAN KAYNAK SULARINI YAPILAN KAZILAR NETİCESİNDE KORKUTELİ ÇAĞMAN GÖLETİ SULAMA TESİSİ GÖLET HAVZASINA İLETİMİNİ SAĞLADI.

ANTALYA 16.10.2020, 12:39
2
Büyükşehirden Korkuteli’de tarımsal sulamaya büyük katkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Akpınar, Yediözler ve Sığırlı mevkilerinde yüksek debili olan kaynak sularını yapılan kazılar neticesinde Korkuteli Çağman Göleti Sulama Tesisi gölet havzasına iletimini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak için kırsal bölgelerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gerçekleştirdiği çalışmayla Korkuteli Çağman Göleti Sulama Tesisi gölet havzasını besleyen Akpınar, Yediözler ve Sığırlı mevkilerinde bulunan ve yaz aylarında düşük ama kış aylarında yüksek debili olan kaynak sularının gölet havzasına iletimi sağladı.

Kaynak suyu kaybı önlendi

Ekipler, açık kanal sisteminde iş makineleriyle 2 kilometre uzunluğunda kanal açtı. Yapılan çalışma sonucunda Kozağacı, Duraliler yaylası ve Elmalı Çalpınar mahalleleri ile Mamatlar mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık beş bin dekar arazinin tarımsal sulamasına katkı sağlanacak.

Kaynak sularının gölet havzasına iletiminin sağlanmasıyla suyun daha fazla depolanması sağlanacak ve tarımsal sulama yapan Antalyalı çiftçilerin sulama suyu sıkıntısı çekmesi önlenecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2