Büyükşehir’den Korkuteli Bahçeyaka Mahallesi’ne GES Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde Bahçeyaka yaylasına kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile 2 bin 500 dekar araziyi suya kavuşturdu. Projeyle çiftçiler sulu tarıma geçerken, sulama suyuna da ücret ödemiyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hamlesiyle üreticiye desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde sulama suyu olmaması nedeniyle kuru tarım yapmak zorunda kalan çiftçilerin sorununu GES projeleriyle çözüyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu yağışların düşmesiyle çiftçiler su kaynakları olmayan arazilerde ekim dikimi bıraktı. Büyükşehir Belediyesi, ekim dikim yapılmayan bu arazilere su kaynakları getirme noktasında önemli yatırımlara imza atıyor.

Sulama sorununa GES’li çözüm

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından güneş enerjisine uygun alanlara tarımsal sulama için GES santralleri kuruluyor. İlk GES santrali geçtiğimiz aylarda Korkuteli’nin Sülekler Mahallesi’ne kurularak, bin dekar arazi suya kavuşturulmuştu. Büyükşehir Belediyesi son olarak Korkuteli’nin Bahçeyaka Mahallesi’nde yıllık 100 bin kW üretim kapasiteli güneş enerji santrali kurdu. 2 bin 500 dekar araziyi sulu tarımla tanıştıracak proje hizmete girdi.

3 bin 500 dekar arazi suya kavuştu

Sülekler ve Bahçeyaka GES projeleriyle Korkuteli’nde toplam 3 bin 500 dekar arazi suya kavuşturuldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü personeli Seyit Kocakaya, Bahçeyaka GES projesiyle çiftçilerin sulama suyu maliyeti olmayacağını söyledi. Kocakaya şu bilgileri verdi: “Bahçeyaka’da yaptığımız güneş enerji santrali ile yıllık 100 bin kW elektrik üreterek, Bahçeyaka Sulama Kooperatifi’nin kullanımına vereceğiz. Güneşin doğduğu ilk dakikadan battığı son dakikaya kadar ücretsiz bir şekilde tarımsal sulama yapabilecekler. Ayrıca tesisin şebekeden bağlantısını ayırmadık. Gece tarımsal sulamaya ihtiyaç duyulursa şebekeden de kullanabilecekler.”

Sulama suyu bedava olacak

Üreticiler, hem verim hem de kazançlarının artacağını belirterek, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bahçeyaka Sulama Kooperatif Başkan Yardımcısı Necdet Çetinkaya, GES Projesi için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Arazilerimizi güneş enerji santrali sayesinde bedavaya sulayabileceğiz. Sulama faktörü aktif hale geldiği zaman buralarda seralar, bahçeler ve birçok tarım ürünü yetiştireceğiz” dedi.

Tarımsal ürün çeşitlerimiz artacak

Ahmet Şahin, arazilerin sulama problemi olduğu için gençlerin tarım yapmadığını ve şehire göç ettiğini ifade ederek, “Köydeki tarımsal faaliyetlerinin yetersiz olması gençlerin göç etme sebeplerinin başlıca nedenleri. Bu GES projesinin köyümüze büyük bir katkı sunacağını düşünüyorum. Suyun gelmesiyle tarım alanında ürün çeşitliliğine ulaşılacağız. Bu sayede gençlerimiz artık iş aramak için köyden gitmeyecekler. Belki de tekrardan köylere dönüşler başlayacak” diye konuştu.