Büyükşehirden kırsal yollarda, bakım ve onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kaş’tan Gazipaşa’ya tüm kırsal yollarda bakım-onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için sorumluluk alanında bulunan yollarda çalışma yapıyor. Büyükşehir ekipleri bozulan ve deforme olan yolları daha konforlu hale getirmek için çalışıyor.

Grup yollarında iyileştirme çalışmalarını planlanan takvim çerçevesinde sürdüren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı Şemsi ve Çimbir yayla yollarında bakım onarım çalışması yaptı. Ekipler ayrıca Kaş ilçesine bağlı Sütleğen, Akörü, Sinneli, Hacıoğlan, Sarıbelen, Gökçeören ve Yeniköy mahallelerinde de çalışmalarına devam ediyor.

"Yayla yollarına bakım"

Antalya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarının yanı sıra yayla yollarında da bakım onarım ve şarampol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Elmalı’nın 1440 rakımlı Yörenler Mahallesi Bakacak ve Sıralı Yayla yollarında yol bakım ve onarımlarıyla şarampol açma ve temizleme çalışması yapıldı. Yolun bozuk olan kısımları da greyderle düzeltildi. 12 km’lik yayla yolunun tamamı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı greyder ve kepçe iş makinalarıyla tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yörenler yayla yolu daha güvenli hale geldi.

Kırsal ekipleri Akseki ilçesine bağlı Bucakalan Mahallesi yolunda da bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı. Ekipler Korkuteli Yeşilyayla grup yolunda bozuk olan bölümü onarırken, Serik ilçesi Çandır Mahallesinde de bakım onarım çalışmalarını tamamladı.