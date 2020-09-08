Büyükşehirden Kepez’de kavşak düzenlemesi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KEPEZ İLÇESİ 75. YIL CADDESİ VE 3805 SOKAK KESİŞİMDE YER ALAN KAVŞAKTA DÜZENLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi ve 3805 sokak kesişimde yer alan kavşakta düzenleme çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi ve 3805 Sokak kesişiminde yer alan dönel kavşak adası kaldırılıyor.
Proje kapsamında trafik akışını hızlandırmak adına kavşak kolları uzatılarak sığınma cepleri yapılacak. Ekipler, dönel adayı kaldırıp, kazı çalışmalarına başladı. 7 Eylül’de başlayan çalışmalar yaklaşık 10 günde tamamlanacak. Ayrıca düzenleme çalışması kapsamında trafik güvenliği açısından yol daraltma ve kısmi yol kapama işlemleri yapılacak. Yetkililer, sürücülerin trafik uyarı levhalarını dikkate alması konusunda uyarıda bulundu.
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