Büyükşehir’den kavşak düzenleme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğu yaşanan noktalarda trafiği rahatlatmaya yönelik kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Antalya Bulvarı ile 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin kesişim noktası olan Cezaevi Kavşağı olarak bilinen kavşakta düzenleme çalışması yapıyor.

Bugüne kadar 50 kavşak düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltarak, vatandaşa rahat ve konforlu bir sürüş imkanı sağlamayı amaçlıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Antalya’nın batı girişi olan Kepezaltı ve Otogar arasında yaşanan trafiği rahatlatmak için çalışma başlattı. Ekipler, Antalya Bulvarı ile 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin kesişim noktası olan, Cezaevi Kavşağı olarak da bilinen kavşakta çalışma yapıyor.

“Uzun bekleme süreleri bitecek”

Trafiğin tıkanmasına ve uzun bekleme sürelerine sebep olan kavşakta, daha önce Konyaaltı’nda Atatürk Bulvarı’nda, Muratpaşa’da Havalimanı Caddesi ile Kardeş Kentler Caddesi’nde, Kepez Barış Manço Bulvarı’nda yapılan çalışmanın benzeri gerçekleştiriliyor. Kavşak noktalarındaki bekleme sürelerini azaltarak trafiğin hızlı akışını amaçlayan çalışma ile Cezaevi Kavşağı’ndaki dönel sistem kaldırıldı. Kavşağın 350 metre ilerisi ve gerisinden U dönüşler oluşturuldu. Böylece kavşağın kapasitesi artırılarak trafiğin rahatlaması sağlanacak.