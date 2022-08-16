Büyükşehirden Finike, Kaş, Gazipaşa ve Kemer’de aşure dağıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramlarına Finike, Kaş, Gazipaşa ve Kemer’de devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi aşure ikramlarına devam ediyor. Muharrem ayı boyunca 40 bin kişiye aşure dağıtacak olan büyükşehir belediyesi ekipleri Finike, Kaş, Gazipaşa ve Kemerli vatandaşlara ikramda bulundu.

Finike Kapalı Pazar yerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. bin 500 kişilik aşure ikramına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de katıldı. Kazanının başına geçen Başkan Geyikçi Finikelilere aşure ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da da aşure ikramında bulundu. Gazipaşa Belediyesi ile birlikte Muharrem ayı bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte pazar girişine kurulan ikram standında vatandaşlara aşure dağıtıldı. Gazipaşa’daki aşure etkinliğine katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da gelen misafirlere kendi elleriyle aşure ikram etti. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneğinin sürdürülmesi için kurulan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kemer’de turistler aşure yedi"

Büyükşehir Belediyesi Kemer’de yeni yapılan Kapalı Kapalı Pazar Yeri ve Otopark Alanı girişinde kurulan stantlarda aşure ikramı gerçekleştirdi. Diğer ilçelerde olduğu gibi Kemer’de de ilçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu vatandaşlara eliyle aşure ikram etti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen aşure ikramına ilçede tatil yapan turistler de ilgi gösterdi. İlk kez aşure yiyen turistler beğenilerini dile getirdi. Kaş Pazar yerinde de bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.