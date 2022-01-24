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Büyükşehir’den engelsiz hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında verdiği hizmetler ile engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Danışmanlık, engelsiz ulaşım aracı, sesli kütüphane, mola evleri, engelsiz plaj, rehabilitasyon merkezi, engelsiz hizmet komisyonu ve erişebilir çalışmaları ile engelli bireylere engelsiz bir hizmet sunuluyor.

ANTALYA 24.01.2022, 15:45
Büyükşehir’den engelsiz hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında verdiği hizmetler ile engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Danışmanlık, engelsiz ulaşım aracı, sesli kütüphane, mola evleri, engelsiz plaj, rehabilitasyon merkezi, engelsiz hizmet komisyonu ve erişebilir çalışmaları ile engelli bireylere engelsiz bir hizmet sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Hizmet Şube Müdürlüğü sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Antalya ve ilçelerinde hizmetlerini sürdürüyor. Döşemealtı Çıplaklı mevkiinde bulunan Özel Büyükşehir Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nden ise 407 engelli birey faydalanıyor. Özel gereksinimli bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

“Danışmanlık hizmeti”

Muratpaşa, Serik, Kemer, Korkuteli, Alanya, Gazipaşa ve Elmalı olmak üzere 7 ilçedeki Engelli Hizmet Merkezi, engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik danışmanlık ve yönlendirme hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak adına 2021 yılında bin 170 kez danışmanlık hizmeti verdi.

“Engelsiz ulaşım aracı”

Büyükşehir Belediyesi, Antalya sınırlarında yaşayan ve ağırlık olarak bedensel engelli olup, toplu taşıma araçlarıyla ulaşımını sağlayamayan engelli bireylere hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki randevuları için ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına engelsiz ulaşım aracıyla 2021 yılında 2 bin 476 kez ulaşım hizmeti sağlandı.

“Görme engellilere yönelik sesli kütüphane”

Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi ile görme engelli vatandaşların yazılı kaynaklara ulaşarak bilgisayar kullanması ve braille alfabesi ile çalışma yapmaları sağlanıyor. Görme engelli bireylerin okuma güçlüğü ve bilgiye erişim yönündeki engeller kaldırılıyor. Antalya merkezde Demirgül, Falez ve Pınarbaşı mahallelerinde hizmet veren Mola Evleri ile özel bireylerin ailelerine ihtiyaç duydukları özel zaman sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 921 özel birey ve ailelerine Mola Evi hizmeti verildi.

“Engelsiz plaj”

Konyaaltı ve Lara sahilinde yapılan engelsiz plaj düzenlemeleriyle Antalya’da yaşayan veya şehir dışından gelen engelli vatandaşlar bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan denize girebiliyor. Plajlara kıyı boyunca ahşap platform döşenerek engelli bireylerin engelsiz bir şekilde kıyıya kadar ulaşması sağlanırken, Konyaaltı plajında denize kurulan iskele üzerinden asansör yardımıyla da denize girebiliyor. 2021 yaz sezonunda yaklaşık 4 bin kişi engelsiz plajdan yararlandı.

“Erişebilirlilik sağlanıyor”

Pandemi dönemi nedeniyle yapılamayan Engelsiz Hizmet Komisyon toplantısı 2021 yılında farklı kamu kurumları ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına açık alanlar, toplu taşıma, cadde-yol-kaldırım gibi alanlarda engelli bireylerin erişebilirliğini sağlıyor.

“Talepler karşılanıyor”

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda tekerlekli sandalye, beyaz baston, gıda, aşevi, giysi, eşya gibi sosyal yardımlarda bulunuyor. Öte yandan engelli bireylere yönelik özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek moral ve motivasyon bulmaları sağlanıyor.

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