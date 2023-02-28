Büyükşehir’den engelli dostu hizmetler

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde verdiği hizmetler ile engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Danışmanlık, engelsiz ulaşım aracı, sesli kütüphane, mola evleri, engelsiz plaj, rehabilitasyon merkezi, engelsiz hizmet komisyonu çalışmaları ile engelli bireylere hizmet sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Hizmet Şube Müdürlüğü, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde Antalya ve ilçelerinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Engelli bireylerin eğitimine destek olmak, bakım, rehabilitasyon ve iş istihdamı sağlamak amacıyla hizmet veren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 611 engelli birey faydalanıyor. Özel ihtiyaçlı bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Hastane ve kamu kurumlarına ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya sınırlarında yaşayan, ağırlıklı olarak bedensel engeli bulunan, toplu ulaşım araçlarını kullanmakta zorlanan engelli bireylere ücretsiz ulaşım hizmeti veriliyor. Engelli bireyler, engelsiz ulaşım araçlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki randevularına götürülüp, evlerine bırakılıyor. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına engelsiz ulaşım aracıyla 2022 yılında 2 bin 647 kez ulaşım hizmeti sağlandı.

Görme engelliler sesli kütüphanesi

Muratpaşa İlçesi Yavuz Özcan Parkı içerisindeki Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde yer alan Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi’nde görme engelli vatandaşların yazılı kaynaklara ulaşarak bilgisayar kullanması ve Braille alfabesi ile çalışma yapmaları sağlanıyor. Görme engelli bireylerin okuma güçlüğü ve bilgiye erişim yönündeki engeller kaldırılıyor. 2022 yılında 35 kez sesli kütüphane hizmeti, 350 sayfa Braille Çıktı hizmeti verildi.

Mola evleri nefes oluyor

Kepez İlçesi Demirgül, Muratpaşa İlçesi Falez ve Konyaaltı İlçesi’ndeki; Pınarbaşı Mola Evleri ile özel bireylerin ailelerine ihtiyaç duydukları özel zaman sağlanıyor. Mola Evleri’nde kaldıkları süre zarfında kaliteli vakit geçiren diğer akranları ile sosyalleşebilen Özel ihtiyaçlı bireyler için ilgi beceri ve yetenekleri istikametinde etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede 2022 yılında 2877 kez Mola Evi hizmeti sunuldu.

Engelsiz deniz keyfi

Konyaaltı ve Lara sahilinde yapılan engelsiz plaj düzenlemeleriyle Antalya’da yaşayan ve ya şehir dışından gelen engelli vatandaşlar bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan denize girebiliyor. Plajlara kıyı boyunca ahşap platform döşenerek engelli bireylerin kıyıya kadar ulaşması sağlanırken, Konyaaltı plajında denize kurulan iskele üzerinden asansör yardımıyla da denize girilebiliyor. 2022 yaz sezonunda yerli ve yabancı engelli bireyler yaklaşık 29 bin 930 kez engelsiz plajdan yararlandı.