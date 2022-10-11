Büyükşehir’den dünya kız çocukları günü etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde, kız çocukların maruz kaldığı eşitsizlik konularında farkındalığı arttırmak amacıyla bir konferans düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”ne dikkat çekmek amacıyla bir konferans düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir, Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Antalya Birimi’nden Psikolog Vildan Temelkuran, Antalya Tabip Odası’ndan Dr. Hamide Öner Tomruk, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’ndan Av. Banu Altunlu ve Av. Müge Gezginci Ünsal katıldı.

Kadınlara ve çocuklara önemli pozitif ayrımcılık

Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kandemir, Büyükşehir Belediyesi’nin 10 kreşinde 350 çocuğa eğitim verildiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ayrıca ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere akademik, kültür ve sanat eğitimleri veriyor. Üniversite öğrencilerine yönelik yurt desteği sağlıyor. Aile Eğitim Merkezleri’nde uzman personel tarafından ücretsiz bir şekilde çocuk gelişimi, hukuki danışmanlık, beslenme ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve erkeğin karar almada, seçimlerinde, hizmetleri elde etmede, fırsatlara, kaynaklara erişimde eşitlik sağlanmalıdır” dedi.

Çocuklarımızla iletişim çok önemli

Katılımcılara çocuk yaşta zorla evlendirilmenin sonuçlarını anlatan Psikolog Vildan Temelkuran ise Türkiye’de çocuk yaşta zorla evliliklerin erkeklerde yüzde 5, kız çocuklarında ise yüzde 30-35 dolaylarında olduğunu, bunların psikolojik ve fizyolojik sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Çocuklarla iletişim kurma yöntemlerinin önemine değinen Temelkural, “Çocuklarımızla kuracağımız iletişim yöntemimiz çocuğun kendisine ve başkalarına olan bakış açısını, okul başarısını, meslek ve evlilik gibi alanlardaki seçimini, özgüvenini, iletişim becerisi ve insan ilişkililerini etkiler” diye konuştu.

Sağlık ve hukuki alanlarda bilgilendirme

Antalya Tabip Odası adına Dr. Hamide Öner Tomruk ise erken yaşta zorla evlendirmenin oluşturduğu fizyolojik sorunlara değindi. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’ndan Av. Banu Altunlu erken yaşta zorla evlendirmenin cezai yükümlülüklerini anlatırken, Av. Müge Gezginci ise şiddetle mücadele mekanizmaları ve başvuru yollarını katılımcılarla paylaştı.