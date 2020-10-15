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Büyükşehir’den Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlaması

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA EMEĞİ BULUNAN ÇİFTÇİ KADINLARI ‘15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE YALNIZ BIRAKMADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YETKİLİLERİ, 7 RENK KADIN KOOPERATİFİNİ ZİYARET EDEREK HER ALANDA DESTEK SÖZÜ VERDİ.

ANTALYA 15.10.2020, 15:40
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Büyükşehir’den Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin her aşamasında emeği bulunan çiftçi kadınları ‘15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 7 Renk Kadın Kooperatifini ziyaret ederek her alanda destek sözü verdi.

Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefiyle kent kırsalında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemeye devam ediyor. Hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini destekleyen projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Antalyalı kadın çiftçilerin yanında oldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kadın çiftçiler günü dolayısıyla 7 Renk Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Konyaaltı Akdamlar Mahallesi’nde kadın çiftçilerle görüşen yetkililer üretici kadınlara teknik ve eğitim desteği sağlayacaklarını söyledi.

Eğitim talepleri alındı

Kırsaldan kalkınma hedefinde en büyük rolün kadınlara düştüğünü, kooperatifleşen çiftçi kadınlara destek vereceklerini ifade eden yetkililer, üretici kadınlarla teknik destek ve eğitimin yanı sıra ürünlerinin değerlendirilmesi anlamında da görüşmeler gerçekleştirdi. Tavuk yetiştiriciliği konusunda eğitim taleplerini alan büyükşehir yetkilileri, haziran ayından sonra başlayan tarımsal eğitimlere kadınların gelmesinin Antalya’da kadınların tarıma olan ilgisini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Kadınlar üretecek"

Üreten kadınlardan oluşan 7 Renk Kadın Kooperatifi kurucusu Ayten İnce, kadın girişimciler olarak tarımsal üretime destek olmak istediklerini belirterek, “Kurduğumuz kooperatif ile besicilik, süt ve süt ürünleri ile tavuk yetiştiriciliği yapacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri diğer kooperatiflerle işbirliği yaparak Akdeniz bölgesine dağıtmak istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bize olan desteği hep sürdü. Besicilik eğitimi alıyoruz. Üretime katkıda bulundukları, arkamızda durdukları için büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kadınları üretmeye ve yetiştirmeye bekleriz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri bilinçlendirmeye yönelik ilçelerde düzenlediği çiftçi eğitimleri kapsamında Haziran ayından itibaren yaklaşık bin kadın çiftçiye arıcılık, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Tavuk Yetiştiriciliği, Biyolojik Mücadele, Toprak Analizi ve İyi Tarım konularında eğitimler verildi.

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