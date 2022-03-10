Büyükşehir’den doğa yürüyüşü

Antalya Büyükşehir Belediyesi 20 Mart Pazar günü, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nun birinci etabında doğa yürüyüşü düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nun birinci etabında (Ala Geyik) doğa yürüyüşü düzenleyecek. 20 Mart Pazar günü gerçekleşecek yürüyüş, Gökdere Tak noktasından başlayacak. 6,7 kilometrelik etapta vatandaşlar şehir stresinden uzak, tabiatla iç içe bir gün yaşayacak.

“Başvurular online”

Yürüyüşe katılanlar hem spor yapacak hem de keyifli saatler geçirecek. Yeşilçam Yolu Bisiklet ve Doğa Yürüyüşü birinci parkuruna katılmak isteyen vatandaşlar, abb spor hizmetleri internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Mart Perşembe günü sona erecek.