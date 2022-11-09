Büyükşehirden Demre’ye 23 milyon TL’lik alt yapı yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Demre’de nüfusu her geçen gün artan 5 mahallede başlattığı kanalizasyon çalışmasıyla, ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 90’ının kanalizasyon şebekesine kavuşmuş olacak.

İlçelerin artan nüfusu karşısında yetersiz kalmaya başlayan alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Gökyazı, Büyükkum, Karabucak, Beymelek ve Küçükkum Mahalelerini kapsayan kanalizasyon şebekesi yapım işine başladı. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 23 milyon TL bedelli ihale çerçevesinde 12 kilometre kanalizasyon şebekesi döşenecek.

Demre’de 5 mahalleyi içeren kanalizasyon şebekesi yapım işi bittiğinde ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 90’ının kanalizasyon şebekesi bitirilmiş olacak. Geriye kalan yüzde 10’luk bölümünde diğer zamanlarda ihale edilerek yapımı planlanıyor.

Demre Gökyazı Mahalle Muhtarı Sezai Teke de bölgede uzun zamandır kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Bu çalışmadan

dolayı halkımıza rahatsızlık veriyoruz belki ama rahatsızlık vermeden bu işler olmaz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür dileriz” diye konuştu.