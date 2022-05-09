Büyükşehir’den ’Anneler Günü’ konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ‘Anneler Güne Özel’ konseri düzenledi. Halk müziği sanatçılarından Nursaç Doğanışık, şarkılarını anneler için seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca anneler için çiçek dağıttı.

Anneler Günü için özel bir konser programı hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Şef Yiğit Aktı ve Hasan Safran yönetiminde bir konser gerçekleştirdi.

“Annelere müzik ziyafeti”

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda düzenlenen konserde Şef Yiğit Aktı ve Hasan Safran yönetiminde sahneye çıkan Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu ve Türk Halk Müziği Topluluğu şarkılarını anneler için seslendirdi. Konsere Türk Halk Müziği sanatçısı Nursaç Doğanışık da misafir sanatçı olarak katılarak sevilen türkülerini söyledi. Beğeni toplayan konserde, izleyiciler de şarkılara eşlik etti.

“Başkan Böcek’ten annelere çiçek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Anneler Günü’nde Antalyalı anneleri unutmayarak çiçek dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek tarafından özenle hazırlatılan rengarenk çiçekler kentin çeşitli noktalarında annelere armağan edildi.