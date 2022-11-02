Büyükşehirden Alanya’ya 827 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in görev süresindeki son meclis toplantısına katılarak, 353 bin nüfuslu Alanya’nın 102 mahallesine 526 milyon TL’lik ASAT, 301 milyon TL’lik de yol yatırımı yaptıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güne ilk olarak Manavgat ziyaretiyle başladı. Başkan Böcek, tüm bürokratlarıyla birlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i ziyaret etti. Görüşmede ilçeye yapılan yatırımlar ve devam eden çalışmalar ele alındı.

Manavgat’a yapılan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunan Başkan Böcek ve Şükrü Sözen, ilçe sorunlarını da değerlendirdi. Başkan Böcek, ‘Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız” diyerek kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Manavgat için çalışmaya, bütün vatandaşlarımızın emrinde olmayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Başkanımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

"ALTSO toplantısına katıldı"

Başkan Böcek, Manavgat ziyaretinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in görev süresindeki son meclis toplantısına katıldı. ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen veda meclisinde konuşan Böcek, vedanın ve vefanın önemine değinerek, 9.5 yıl ALTSO başkanlığı yapan Mehmet Şahin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek, 353 bin nüfuslu Alanya’nın 102 mahallesine yapılan yatırımları anlattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya’ya ASAT’ın 526 milyon TL’lik alt yapı, su yatırımı gerçekleştirdiğini kaydeden Böcek," Görev süremizin kalan bölümünde de 501 milyonluk daha yatırım yapacağız. 372 milyon TL’lik de yol çalışmaları gerçekleştirdik. Herkesle uyumlu bir şekilde çalıştık. Ne söz verdiysek yapmaya gayret ettik. Turizmin, tarımın önemli merkezi olan Alanya’mıza bugüne kadar çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir kez daha ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e ve yönetimine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni başkan adaylarına da seçimlerde başarılar diliyorum” dedi.

"Alanya’ya yatırımlar

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de konuşmasında Başkan Böcek ile görev süresi boyunca uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Başkanımız ne zaman arasak ya da projelerimize destek istesek hep yanımızda oldu. Alanya için çok önemli olan Katı Atık Tesisi’ni tamamladı. Hal kompleksinde işin sonuna gelindi ” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve Başkan Böcek birbirlerine teşekkür plaketi sundu. Toplantının ardından, Başkan Muhittin Böcek, ALTSO Başkanı Şahin’in projeleri arasında bulunan ALTSO Konaklı Hizmet Ofisi’nin açılış programına da katıldı.