Büyükşehir’den Alanya’ya 34 milyonluk alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da içme suyu sorunlarını çözmek için yaklaşık 34 milyon TL bedelli yatırımla 5 mahalleye toplam 80 bin 660 metre yeni içme suyu isale hattı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen Alanya Türkler, Kargıcak, Konaklı, Kestel ve Payallar Mahalleleri İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi sürüyor. Alanya’nın 5 mahallesini içeren çalışma ile eskiyen içme suyu hatları yenilenirken, yetersiz kalan hatlar da yeni imalatlarla güçlendiriliyor.

"Payallara yeni hat"

34 milyon TL yatırım bedelli projede, 3 ay önce başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlk olarak Payallar Mahallesi’nde eskiyen ana hat yerine 2 bin 800 metrelik yeni hat döşeyen ekipler ardından Kargıcak Mahallesi’ne geçti. Çalışmalar burada da yoğun bir şekilde sürüyor.

Kargıcak’ta özellikle yaz aylarında eski hatların yetersiz olması nedeniyle mahallenin yüksek kesimlerinde su sorunu yaşanıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için mahalleye 8 bin 500 metre uzunluğunda yeni isale hattı yapılıyor. Şu ana kadar hattın 6 bin metrelik bölümü tamamlandı. Kalan 2 bin 500 metrelik bölümü de kısa sürede tamamlanacak. Ayrıca mahalleye 500 metreküplük yeni bir su deposu inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahallenin içme suyu sorunu çözülmüş olacak.

Öte yandan haziran ayı içinde Konaklı Mahallesi’nde de çalışmalar başlayacak. 2023 yılının sonunda tamamlanacak çalışmayla Alanya’nın 5 mahallesinin içme suyu sorunları büyük ölçüde çözülmüş olacak. Bu çalışma çerçevesinde 5 mahalleye toplam 80 bin 660 metre yeni isale hattı yapılacak.