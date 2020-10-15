Büyükşehirden Alanya Oba Çarşamba’ya kanalizasyon
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALANYA’DA OBA MAHALLESİ ÇARŞAMBA MEVKİİNİN KANALİZASYON SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Oba Mahallesi Çarşamba mevkiinin kanalizasyon sorununu kökten çözmek için çalışma yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya ekipleri, Alanya’nın Oba Mahallesi’nin Çarşamba mevkiindeki en önemli sorunlarından biri olan kanalizasyon sorununu çözmek için düğmeye bastı. Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kuzeyinde kalan Çarşamba mevkii son yıllarda konut ve ticari yapılaşmanın en çok olduğu bölgelerden biri. Yoğun yapılaşmayla birlikte meydana gelen alt yapı sorunlarının başında ise kanalizasyon geliyor.
Kökten çözülüyor
ASAT Genel Müdürlüğü bölgenin kanalizasyon sorununu kökten çözmek için çalışmalarına başladı. Bölgede ilk etapta 370 metre uzunluğunda hat döşenecek. 300 mm’lik boruların imal edildiği hattın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Diğer yandan Çarşamba mevkiinin kanalizasyon sorununu kökten çözecek, karayolundan geçecek hattın yapım çalışmasının başlatılabilmesi için Karayolları ile yazışmalar devam ediyor. Gerekli izinlerin alınması ile birlikte bölgeye yaklaşık 2 kilometrelik hat daha yapılacak. ASAT’ın alt yapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan yol Alanya Belediyesi tarafından asfaltlanacak.
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