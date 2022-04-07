Büyükşehir’den alabalık yetiştiriciliği eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olarak düzenlenen eğitimde, anaç alabalıktan yavru alımı, sofralık boya kadar gelen süreçteki bakım aşamaları teorik olarak anlatılacak. Ardından bir alabalık çiftliğinde uygulamalı eğitim verilecek. 72 saat sürecek eğitim için telefonda başvuru yapılması gerekiyor.