Büyükşehirden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sergi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Geçmişten Günümüze Kadınlar’ konulu karma sergi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren öncü kadınları konu alan ‘Geçmişten Günümüze Kadınlar’ konulu karma sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fuayesi’nde Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenen sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım’dan, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen’e, Türkiye’nin ilk kadın doktoru Safiye Ali’den, ilk kadın vali Lale Aytaman’a, ilk kadın arkeolog Jale İnan’dan Türkiye’nin ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç’e Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren kadınlarının porteleri yer alıyor. Sergide Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu unvanına sahip olan Ayfer Gök’ün de kıyafeti sergileniyor. Sergide ayrıca ATASEM kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler de yer alıyor.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla kurulan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Kadınlar Korosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel vereceği konser 11 Mart Perşembe günü saat 20.00’da gerçekleşecek.

En güzel kadın ağzı türkülerini yine kadınlar için seslendirecek koronun konseri 11 Mart saat 20.00’da ABB TV-Kanal V- Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından online izlenebilecek.