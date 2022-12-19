Büyükşehir’den "45 ayda 80 proje" için toplu açılış töreni

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle 45 ayda hayata geçirdiği 80 proje ve hizmet için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla toplu açılış töreni düzenlenecek. “Antalya İkinci Yüzyıla Hazır” başlığıyla yapılacak toplu açılış töreni, 21 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Cam Piramit alanında gerçekleştirilecek.

Antalya’nın 19 ilçesi, 913 mahallesine “Ben sen yok, biz varız; biz birlikte yaparız” anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 45 ayda Antalya’ya kazandırdığı 80 proje için toplu açılış töreni düzenlenecek. “Antalya İkinci Yüzyıla Hazır” başlığıyla düzenlenecek törende, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tarım ve yerelden kalkınma projelerinden altyapı çalışmalarına, sağlık ve sosyal yardımlaşmadan çevre ve sürdürülebilirlik projelerine kadar Antalya’ya kazandırdığı 80 imza proje, yüzlerce hizmet ve hayata geçireceği çalışmaların tanıtımı ve toplu açılışı yapılacak.

Tarımsal projelerin açılışı yapılacak

21 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Cam Piramit’te düzenlenecek açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Törende açılışı yapılacak projeler arasında Manavgat, Kaş, Kumluca, Gündoğmuş, Demre ve Döşemealtı’nda hayata geçirilen ve tarımsal üretimin artması noktasında büyük öneme sahip Kapalı Devre Tarımsal Sulama Tesisleri yer alıyor. “Kadınlar üretsin, vatandaş kazansın, Antalya yerelden kalkınsın” diyerek hayata geçirilen Korkuteli Kuru Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi ile Antalya Kadın Kooperatifleri Satış Alanları’nın da resmi açılışı yapılacak.

Sosyal yardımlaşma projeleri

Gücünü halktan ve haktan alan belediyecilik anlayışıyla dar gelirlinin her zaman yanında olan ve sosyal yardımlaşmadan ödün vermeden çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesinin; Halk Et, Halk Süt, Halk Ekmek ve Antsu projeleri de tören bünyesinde açılacak. Muratpaşa, Kaş, Gündoğmuş, Serik, Kumluca, Manavgat, Finike ve Gazipaşa’da hayata geçirilen kreş ve gündüz bakımevleri, Kepez’deki kız ve erkek öğrenci yurtları ile Elmalı’daki öğrenci yurdunun da açılışı gerçekleştirilecek.

Çevre ve sürdürülebilirlik projeleri

"Çevre ve Doğa Dostu Antalya" hedefiyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalar yürüten Büyükşehir; Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Belediye Ana Hizmet Binası GES, Belediye Ulaşım AŞ Binası Depolamalı GES, Engelli Rehabilitasyon Merkezi GES, Bozova 1 ve Bozova 2 GES, Gemi Atık Alım İstasyonları, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi, Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi açılışını gerçekleştirecek.

Sosyal güvencesine bakılmaksızın herkesin hizmet alabildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kompleksi, Emekli Kahveleri, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, Kemer Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkı, Meltem Köprülü Kavşak, Karaman ve Kuruçay Köprüleri, Elmalı Otobüs Terminali, Elmalı Kadın Emeği Üretim Merkezi, Gazipaşa Kültür Merkezi, Kemer Cumhuriyet Meydanı, Kaş Ova Spor Salonu, Finike Eroğlu Nuri Camii ile Antalya’ya yeniden kazandırılan Vatan Kahvesi, Barbaros Çay Bahçesi gibi yatırımlar da açılışı yapılacak projeler arasında yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım alanında yaptığı çalışmalar arasında yer alan kavşak düzenlemeleri, akıllı kavşaklar ile altyapı hizmetleri çerçevesinde 19 ilçede 1 milyar 785 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları, arıtma projeleri de 45 ayda 80 proje bünyesinde açılacak.