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Büyükşehir’den 35 milyon Avro’luk çevreci proje

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamurun bertarafının yapılabilmesi amacıyla çevreci ve teknolojik bir projeyi hayata geçiriyor. Arıtma çamurundan enerji üretilecek ‘Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi’ projesinin yaklaşık 35 milyon Avro yatırım bütçeli olması bekleniyor.

ANTALYA 17.01.2022, 13:20
Büyükşehir’den 35 milyon Avro’luk çevreci proje

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıksu arıtma tesislerinden elde edilen çamurun bertarafının yapılabilmesi amacıyla çevreci ve teknolojik bir projeyi hayata geçiriyor. Arıtma çamurundan enerji üretilecek ‘Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi’ projesinin yaklaşık 35 milyon Avro yatırım bütçeli olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi dünyada önemi giderek artan suyun stratejik bir kaynak haline gelmesiyle su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışma ve yatırımlarına hız verdi.

ASAT Genel Müdürlüğü çevreye ve doğaya verdiği önemin göstergesi olarak son derece önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. ASAT, alanında Türkiye’nin en büyük akışkan yataklı tesislerinden birisi olacak “Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi” için 2022 yılında çalışmalara başlıyor. Tesis, birçok çevreci özelliğe ve ileri tekniğe sahip olacak.

“İzin süreçleri tamamlandı”

Tesisle ilgili resmi izin, fizibilite raporu onayı, ÇED ve finansal destek süreçleri tamamlandı.

Tesisin; Çamur Kabul Ünitesi, Yeraltı Çamur Bunkeri, Ön Kurutma Ünitesi, Ön Isıtma Brülör Sistemi, Akışkanlaştırıcı Hava Besleme, Biyogaz Besleme, Doğalgaz Besleme, Kum Besleme Sistemi, Akışkan Yataklı Fırın Ünitesi, Akışkanlaştırma Havası Isı Geri Kazanımı, Isı Eşanjörleri ile Isı Geri Kazanım, Atık Isı Kazanı, Kül Depolama, Baca Sistemine, Baca Gazı Arıtma, Baca Gazı Sürekli Emisyon Ölçüm, Koku Giderim, SCADA ve Kontrol, Elektrik Enerjisi Üretimi, Enstrümantasyon, Elektrik Şebekesi Güvenlik Sistemlerine sahip olacak.

“Kapasite günlük 500 bin ton”

“Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisinde, günde 500 ton evsel nitelikli arıtma çamurun ön kurutma işleminden geçirilecek. Kum bulunan bir ortamda içerisine hava, doğalgaz ve biyogaz üflenen yakma haznesine çamur verilerek yakma işlemi sağlanacak. Süreçte; hava üfleme sistemi ile kum tanecikleri sürekli akışkan halde tutulacak, ilk yanma veya normal yanma sürecinde sıcaklığı kontrol etmek amacıyla doğalgaz ve biyogaz enjekte edilebilecek, arıtma çamurunun çamur besleme sistemi ile kızgın haldeki kumlar optimum 850 derecede yakılacak.

“Karbon ayak izi azalacak”

Proje ile birlikte karbon ayak izinde de azalma yaşanacak. Yine proje ile birlikte yanma sonrası oluşan külden bir sonraki etapta fosfor geri kazanımı yapılarak tam çevreci bir süreç hedefine ulaşılmış olacak. ASAT, bu proje ile hem daha çevreci bir tesis kurmayı hem de bütçesel olarak ağır yük getiren çamur bertarafı ve nakliye maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyor. Proje ile elektrik enerjisi üretilecek olması enerji maliyetlerinin de azalmasını sağlayacak. Projenin tamamlanıp tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte arıtma çamuru 7/24 bertaraf edilecek.

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