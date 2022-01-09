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Büyükşehir’den 2021 yılında 22 milyon TL’lik sulama projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tohum, gübre, enerji destekleri, faydalı böcek, fide yardımları, dijital tarım uygulamaları ve sulama tesisleri gibi yatırımlarla toplam maliyeti 22 milyon TL olan sulama projelerini hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında tarımın önünde duran en büyük sorunlardan biri olan kuraklık ile mücadele konusunda doğrudan ve dolaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

ANTALYA 09.01.2022, 11:34
Büyükşehir’den 2021 yılında 22 milyon TL’lik sulama projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tohum, gübre, enerji destekleri, faydalı böcek, fide yardımları, dijital tarım uygulamaları ve sulama tesisleri gibi yatırımlarla toplam maliyeti 22 milyon TL olan sulama projelerini hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında tarımın önünde duran en büyük sorunlardan biri olan kuraklık ile mücadele konusunda doğrudan ve dolaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

“Tasarruf ve verimlilikte artış”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve geldiği günden bu yana Gündoğmuş Karadere, Manavgat Çardak Taşağıl, Kaş Yuvacık Kapalı Devre Sulama Sistemi, Demre Sulama Tesisi ve Finike Tekke Alakır Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi ile toplamda 14.838 dekar alan vahşi sulama sisteminden kapalı sisteme geçmiş oldu. 132 mahallede 2672 üretici ailesine 132 bin 502 metre boru, 53 vana, 5 motopomp ve 30 adet sulama hidrantı desteği sağlandı. Bu sayede su kullanımında yüzde 60’lık tasarruf, verimlilikte ise yüzde 55’lik artış sağlandı.

“Sulama projeleri hız kesmeyecek”

Sulama projelerine bu yıl da hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi 5 ilçede 8 adet sulama projesi ile 16 bin dekar alanın kapalı devre sulama tesisi projesini hazırlayarak ihale aşamasına getirdi. Bu sulama projelerinden yaklaşık 6 bin çiftçi ailesinin yararlanması öngörülüyor.

“Tarımsal sulamada arıtma suyu”

Antalya Büyükşehir Belediyesi hayata geçireceği Korkuteli- Beğiş susuzu Kapalı devre sulama projesiyle arıtma suyunu tarımsal sulamada kullanarak bir ilki gerçekleştirecek. 2000 dekar alan ilk defa suyla buluşacak. En az 60 ailenin su olmadığı için tamamen terk edilmiş olan mahalleye geri göçü öngörülüyor.

“21 milyon TL’lik enerji desteği”

Çiftçi girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4,86 MW’lık GES tesisinde üretilen enerji ile 46 sulama kooperatifinin enerji ihtiyacının yüzde 70’i karşılandı. Son 2 yılda 10 bine yakın çiftçiye 21 milyon TL’lik enerji desteği verildi. Enerji desteğinden daha fazla çiftçinin yararlanması için 3 MW’lık GES tesisi için hazırlıklar sürerken, GES’li pompaj sistemi proje hazırlıkları da sürüyor.

“Dijital tarım uygulaması başladı”

Bilinçsiz ilaç, gübre ve su kullanımının önüne geçilmesi için Dijital Tarım Uygulamasına başlandı. İlk olarak 73 üyesi olan Elmalı-Çukurelma Sulama ve tarımsal kalkınma kooperatifi üyelerinin dahil edildiği bir dijital takip sistemi Kumluca’da da uygulanmaya başladı. 2022 yılı içerisinde farklı ilçelerde 5 kooperatifin daha sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

“Üreticiye alternatif ürün desteği”

Antalya Büyükşehir Belediyesi alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda da üreticinin yanında yer aldı. İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi için 4 bin adet dut fidanı hibe edildi. Ayrıca 6 bin 500 adet ceviz fidanı, bin 500 adet zeytin fidanı, 3 bin adet defne fidanı, 65 bin adet sebze fidesi, 30 bin adet adaçayı fidesi, 120 bin adet kekik, fesleğen ve maydanoz fidesi, 100 bin adet çilek fidesi, 15 bin kök lavanta, 500 kilo arıotu tohumu, bin 500 kilogram yerli buğday tohumu, 10 ton patates tohumu desteğinde bulunuldu.

“Yararlı böceklerle biyolojik mücadele”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla biyolojik mücadele konusunda da 2021’de önemli çalışmalara imza attı. Avcı böcek üretim ve saha uygulamalarına da başlandı. Finike’de toplamda 75 bin dekar alanda turunçgil ve nar ağaçlarında unlu bit zararlısı ile avcı böcekler yardımıyla mücadele edildi.

“Makine ve teçhizat desteği sağlandı”

Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde imece kültürünü geliştirmek amacıyla tüm üreticilerin ortaklaşa kullanımına sunulacak üzüm suyu sıkma makinesi, hamur yoğurma makinesi gibi taşınabilir makinelerin üreticiye ücretsiz sağlanmasına başladı.

“Hayvancılık destekleri yüz güldürdü”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimin yanı sıra hayvan üreticilerine yönelik destekleri de yüz güldürdü. Hastalık önleyici veterinerlik hizmetleri kapsamında bin 76 çiftçi ailesine erişim yapılarak 11 bin 549 hayvanın muayenesi, iç-dış parazit uygulaması ve tırnak bakımları yapıldı. 4 adet 4 tonluk süt soğutma tankı üretici kooperatiflerine hibe edilirken 3 tankın da bu yıl içerisinde hibe edilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

“Yangında hayvanlar korundu”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta yaşanan yangın felaketi sonrasında da üreticinin yanında yer alarak yaraları sarmaya çalıştı. Yangın sonrası acil yem, veterinerlik hizmeti ve hayvan transferi talepleri karşıladı. Toplam 4 bin 934 hayvan güvenli yerlere tahliye edilerek, bakım ve tedavileri gerçekleştirildi.

“Yem ve saman desteği sağlandı”

Yangında zarar gören toplam 6 bin 820 büyükbaş ve küçükbaş hayvan muayene edilerek, bin 251 tanesine tedavi uygulandı. Geçen yıl büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilere bin 486 ton yem ve saman desteği yapıldı.

“Atıl alanlar tarıma kazandırılıyor”

Büyükşehir Belediyesi atıl alanların tarıma kazandırdı. “Tohum bizden, üretim sizden” projesiyle geçen yıl toplamda 600 dekar alanda 15 ton buğday ekimi yapıldı. Bu yıl 1 milyon 800 bin TL değerinde 300 ton ata tohumu buğday ve 360 ton balya saman, 700 ton yeşil yem hibesi yapılması planlanıyor.

“Afetlerde üretici yalnız kalmadı”

Son yıllarda artan hortum, sel gibi afetlerde zarar gören üreticileri de yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi son 2 yılda bin 652 çiftçiye sera naylonu, çimento, demir, canlı hayvan ve yem desteğinde bulundu.

“2022’de destekler artarak sürecek”

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na 2022 yılı taslak bütçesinde ayırılan pay geçen yıla göre 3 kat arttırılarak, 63 milyon 115 bin lira olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da tarımsal ve hayvansal üretime yönelik destekleme, eğitim çalışmaları ve yatırımlarına tüm hızıyla devam edecek.

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