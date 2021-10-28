banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)

Büyükşehir’de Cumhuriyet Bayramı töreni

Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 98’inci yıl dönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde törenle kutlandı. Belediye önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, Büyükşehir Belediyesi fuayesinde Atatürk resimleri sergisi açıldı. Başkan Böcek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldı.

ANTALYA 28.10.2021, 17:27
Büyükşehir’de Cumhuriyet Bayramı töreni

Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 98’inci yıl dönümü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde törenle kutlandı. Belediye önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, Büyükşehir Belediyesi fuayesinde Atatürk resimleri sergisi açıldı. Başkan Böcek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası fuayesinde 29 Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ressam Ali Ray’ın Atatürk resimleri sergisi açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim’e özel olarak Atatürk fotoğraflarından uyarlanan 50 yağlı boya tablonun yer aldığı sergiyi gezerek, emekli komiser olan ressam Ali Ray’dan bilgi aldı.

“Atatürk Anıtı’na çelenk sundu”

Başkan Muhittin Böcek, ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni’ne katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Başkan Muhittin Böcek, törenin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

“Belediye önünde tören”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yer alan Atatürk anıtı önünde de tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Meclis Üyeleri, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, belediye personeli ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Törende, Genel Sekreter Cansel Tuncer’in Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı söylenerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3