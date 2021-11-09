Büyükşehir’de çocukların ardından yetişkinlerde ücretsiz diş tedavisi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7-14 yaş arası çocukların ardından yetişkin hasta kabulüne de başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Sakarya Bulvarı’ndaki Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesindeki yeni ve modern yerinde hizmetlerini sürdürüyor. 7-14 yaş arası çocuklara diş tedavisi verilen Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yetişkinlere yönelik de diş tedavisine başlandı. 7 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkin hastalar randevu alarak poliklinikte diş tedavilerini yaptırabiliyor.

“Randevu ile ücretsiz muayene”

Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yetişkinlere yönelik ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Muayene olmak isteyen vatandaşlar telefondan mesai saatleri içerisinde randevu alabiliyor.

“Güzel bir hizmet”

Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde randevusunu alarak diş tedavisi yaptıran Selver Paylar, Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet vermesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Selver Paylar, “Telefonla randevu aldım ve muayene için geldim. Çok rahat bir şekilde tedavimi yaptırabiliyorum. Çok güzel bir hizmet” dedi.