Büyükşehir yardımları tek merkezden yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan deprem sonrasında Antalya’ya gelen depremzede vatandaşlar için oluşturduğu yardım merkezlerini tek merkezde topladı. Doğu Garajında oluşturulan giyim bankası Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi’ne taşınırken, vatandaşların ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından kısa sürede hazırlanarak, vatandaşlara teslim ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan iki büyük deprem sonrasında başlattığı yardım seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını tek merkezden karşılamak üzere Doğu Garajında oluşturulan giyim bankasını da Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezine taşıdı. Cam Piramit alanına gelen depremzede vatandaşlar, böylelikle tek noktadan ihtiyaçlarını temin edebiliyor.

İhtiyaçları karşılanıyor

Cam Piramit’e gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden sıra alarak AFAD belgesi ile başvuru yapıyor. Alanındaki uzman sosyologlar tarafından talepleri dinlenen vatandaşların ihtiyaçları tek tek belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekipler, ihtiyaç listesini reyonlardan temin ediyor. İhtiyaç listesi hazırlanırken, vatandaşlar dinlenme alanında çay, çorba ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kısa sürede hazırlanan ihtiyaçlar depremzedelere anons edilerek iletiliyor. Küçük çocuğu olan vatandaşlar için de Cam Piramit alanında kreş oluşturuldu. Ailelerin kayıt işlemleri ve ihtiyaçları karşılanırken, 5 öğretmen çocuklar ile oyunlar oynayarak, keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca depremzede vatandaşlar Cam Piramit dış alanında da yakınları ile sohbet etme imkanı buluyor.

Sağlık ve psikolog desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, Büyükşehir Belediyesi olarak depremzede vatandaşlara yardımların büyük bir titizlikle yapıldığını söyledi. “Antalyalı vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’ne göndermiş olduğu yardımlar bölüm bölüm ayrılıyor” diyen Ahmet Oğuz Dağlı, “Ellerinde AFAD belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği olan vatandaşlarımız için sosyologlarımızın bulunduğu kayıt masasında ihtiyaç listesi oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve gönüllü vatandaşlarımız tarafından bu ihtiyaçlar temin ediliyor. İhtiyaçlar hazırlanırken vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Ayrıca sağlık personelimiz ve psikologlarımız tarafından ihtiyaç duymaları halinde gerekil destekleri veriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre gerekli yardımları yapıyoruz” dedi.