Büyükşehir susuzluğa dayanıklı çim üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hurma Üretim Tesisi’nde ihtiyacı olan çim fidelerini kendi üreterek tasarruf ediyor. Susuz koşullara dayanıklı Zoysia ve St. Augustine türü çim fidesi üretimi ile su tüketiminin de en aza indirilmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kuraklığın yaşandığı ve doğal su kaynaklarının azaldığı bu dönemde susuzluğa dayanıklı çimler üreterek, bu alandaki çalışmalarını daha da ileri seviyelere götürüyor.Bu kapsamda Hurma Üretim Tesisi’nde geçtiğimiz yıl kuraklığa ve susuz koşullara dayanıklı yaklaşık 250 bin adet St.Agustine ve Zoysia çim fidesi üretimi yapılarak, alanlara aktarımı gerçekleştirildi. 2021 yılı için de 750 bin fide hedefi için anaçlık fide dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi personel ve imkanları ile üretimi yapılan çimler sayesinde hem ekonomik olarak belediye bütçesine katkı sağlanıyor hem de su tüketiminin en aza indirmesi hedefleniyor.