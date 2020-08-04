Büyükşehir sosyal tesisleri bayramda 64 bin kişi ağırladı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞİRKETİ ANET AŞ. TARAFINDAN İŞLETİLEN TÜNEKTEPE TELEFERİK TESİSİ, SARISU VE TOPÇAM MESİRE ALANLARI, TOPHANE ÇAY BAHÇESİ İLE KADINLAR PLAJI BAYRAM TATİLİNDE ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE SOSYAL TESİSLER 64 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI.
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları, Tophane Çay Bahçesi ile Kadınlar Plajı bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince sosyal tesisler 64 bin kişiyi ağırladı.
Bayram tatilini Antalya’da geçiren Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve Antalyalılar Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde keyifli bir bayram geçirdi. Sosyal Tesisler bayram boyunca kesintisiz hizmet vererek misafirlerini en iyi şekilde ağırladı.
Zirvede bayram keyfi
Antalya’nın 605 rakımlı zirvesi Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Pandemi önlemleri kapsamında hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı Tünektepe Teleferik Tesisi 7 bin kişiyi ağırladı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci teleferiğe binerek şehrin eşsiz manzarasını Tünektepe’den izledi.
Mesire alanları piknikçilerle doldu
ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya’nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da Kurban bayramı tatilinde piknikçilere hizmet verdi. Doğası, denizi ve yeşiliyle muhteşem bir güzelliğe sahip Sarısu ve Topçam mesire alanları piknikçilerle doldu. Sarısu Mesire Alanı, bayram boyunca 40 bin, Topçam Mesire alanı ise 10 bin kişiye hizmet verdi.
Tophane çay bahçesine ve kadınlar plajına büyük ilgi
Doyumsuz Kaleiçi ve deniz manzarası ile Antalyalıların ve kente gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelen Tophane Çay Bahçesi de bayram tatili boyunca 5 bin kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da bayram tatilinde misafirlerine kontrollü ve konforlu deniz keyfi sundu. Kadınlar Plajı 2 bin tatilciye hizmet verdi.
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