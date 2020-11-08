Büyükşehir sinekle mücadelede kış mesaisine geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri vektörel mücadelede kış mesaisine geçerek, yağışların başlamasıyla birlikte, sineğin larva bırakabileceği tüm noktaları tek tek tespit ederek ilaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 1385 personel, 192 araç ve tekne ile kent merkezi ile ilçelerde sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre Sağlığı ekipleri foseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar ve rögarları periyodik olarak ilaçlıyor.

Üreme alanları ilaçlanıyor

Alanya’da 186 personel, 70 ekiple 102 mahallede mücadele sürüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla ilaçlamada sineğin üreme noktalarında ağırlık veriliyor. Yağışların başlamasıyla birlikte, su birikintileri, sulama havuzları, kanalizasyon ve yağmur giderleri, bina altları, dere yatakları başta olmak üzere sineğin larva bırakabileceği tüm noktalar tek tek tespit edilerek ilaçlanıyor. Bunun yanı sıra konteynerler, çöplük ve benzeri alanlar, arıtma tesisleri, hayvan barınakları ile bahçelerde de düzenli olarak kültürel, biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadele yapılıyor. İlçe merkezi başta olmak üzere Mahmutlar, Oba, Cikcilli, Konaklı, Avsallar ve diğer mahallelerde oluşturulan ekipler, düzenli olarak ilçenin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İlçelerde de yoğun mücadele

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Demre, Kemer, Akseki ve Korkuteli’nde de vatandaşların sinek nedeniyle sıkıntı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, uçkun ve larvalara karşı Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanarak çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, Demre’de sera havuzlarında üreyen larvalar için gambus balık salımı da yapıyor.