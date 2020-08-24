Büyükşehir ‘Rulo Çim Üretim Tesisi’ kurdu
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULAN RULO ÇİM ÜRETİM TESİSİ’NDE YEŞİL ALANLARDA KULLANDIĞI RULO ÇİMLERİ KENDİSİ ÜRETİYOR. TESİSTE, SU TÜKETİMİ DAHA AZ VE KURAKLIĞA DAYANIKLI RULO ÇİMLER ÜRETİLİYOR.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 bin metrekare alan üzerine kurulan Rulo Çim Üretim Tesisi’nde yeşil alanlarda kullandığı rulo çimleri kendisi üretiyor. Tesiste, su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı rulo çimler üretiliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Rulo Çim Üretim Tesisi’nde yetiştirdiği çim ile hem kendi çim ihtiyacını karşılayacak, hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan 30 bin metrekare alan üzerine oluşturulan Rulo Çim Üretim Tesisi’nde su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı Zoysia ve St. Augustine çimi üretiliyor. Üretimi yapılan çimler belediyenin yeşil alan, orta refüj ve sabit parklarda uygulanan projelerde kullanılacak.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait üretim tesisinde rulo çim üretimi için anaçlık çelik üretimleri, rulo çim haline getirilerek, uygulama alanlarına aktarılıyor. 2021 yılı hedefleri kapsamında üretilen rulo çimlerinin üretim kapasitesi arttırılarak Antalya’da uygulanan tüm yeşil alan projelerinde kullanılacak.
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