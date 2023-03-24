Büyükşehir Ramazan etkinlikleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan Etkinlikleri Karaalioğlu Parkı içerisinde başladı. Ramazan’ın birinci günü gerçekleştirilen, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi beğeniyle izlenirken, Antalyalılar Ramazan nostaljisi yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ayın sultanı Ramazan’da Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan Etkinlikleri başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerin ilk gününde Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi düzenlendi. Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar da iftarların ardından Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen etkinliklerine akın etti.

İlgiyle izlendi

Bin aydan daha hayırlı bereket ve bolluğu temsil eden Ramazan ayının ilk gün etkinliği Hacivat-Karagöz oyunu ile başladı. Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Geleneksel gölge oyunu çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gölge oyunun ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi gerçekleştirildi. Etkinliklere katılan ve Ramazan nostaljisi yaşayan Antalyalılar alanda kurulan Ramazan Çarşısını da gezerek stantlardan alışveriş yaptı.

Moral etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Türkiye’yi yasa boğan afetler nedeniyle konser eğlence gibi etkinlikler yerine genel olarak çocuklara moral olacak etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti. Etkinliklerde Ramazan ayı boyunca tasavvuf müziği konserleri, orta oyunu ve çocuklar için geleneksel Ramazan gösterileri ile sohbetler yapılacak. Kurulan Ramazan Çarşısı’nda alışverişten yeme içmeye kadar her türlü ihtiyaç karşılanabilecek.

Ünlü isimler etkinliklerde

Etkinlikler çerçevesinde 25 Mart Cumartesi akşamı Nursel Ergin ’’Nursel’in Mutfağı’’, 1 Nisan Cumartesi akşamı Sami Özer Tasavvuf Müziği Konseri, 7 Nisan Cuma ve 15 Nisan Cumartesi akşamı Sunay Akın “Mahya Işıkları”, 8 Nisan Cumartesi İbrahim Sadri Antalyalılar ile buluşacak. 17 Nisan Pazartesi akşamı Kadir Gecesi Özel Programı, 19 Nisan Çarşamba akşamı uluslararası çocuk gösterileri yer alacak.